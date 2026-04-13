Кто получит прибавку к пенсии в мае

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, какие категории россиян в мае получат прибавку к пенсии.

По её словам, индексация пенсий в мае не предусмотрена, однако пенсия некоторых граждан будет пересчитана в сторону увеличения.

Так, прибавку к пенсии получат бывшие члены лётных экипажей авиации и работники угольной промышленности, для которых размер надбавки зависит от уровня зарплаты и продолжительности специального стажа.

Кроме того, дополнительные выплаты получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, постоянно проживающие в России, а также в Латвии, Литве и Эстонии. С 2019 года им ежегодно ко Дню Победы выплачивается по 10 тыс. рублей.

Также фиксированная выплата в составе страховой пенсии будет увеличена для граждан, которым исполнилось 80 лет в апреле, и тем, кому была присвоена первая группа инвалидности. Помимо этого, по данным РИА Новости, доплаты предусмотрены также пенсионерам с иждивенцами. Фиксированная выплата увеличивается на одну треть за каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем за трёх человек.​

