Названа доля хранящих сбережения под матрасом россиян

Каждый седьмой россиянин держит сбережения в наличных. Долю хранящих сбережения под матрасом назвали по итогам исследования НПФ «Будущее» и проекта «ГраФин», сообщает газета «Известия».

На днях Центробанк (ЦБ) в информационно-аналитическом комментарии «Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП» регулятор констатировал, что объем наличных денег в обращении в феврале 2026 года вырос на 0,2 триллиона рублей, а в марте — еще на 0,3 триллиона. Причиной стали неполадки в работе мобильного интернета, из-за которых граждане опасаются блокировок и возможности утратить доступ к деньгам.

Как показал опрос, 15 процентов россиян хранят все свои накопления «под матрасом». Прочие держат сбережения в ценных бумагах (29 процентов), золоте и драгоценных металлах (25 процентов), банковских вкладах (18 процентов), еще 13 процентов вкладываются в недвижимость. По словам респондентов, для половины из них доходность вложений не имеет значения.

Среди причин, по которым россияне все чаще обращаются к наличке, называют сбои в работе мобильного интернета, колебания валют и рынков, на фоне которых наличные воспринимаются как «тихая гавань», добавил SharesPro Денис Астафьев. Еще одной причиной является низкий уровень финансовой грамотности. Для части населения наличные остаются базовым инструментом расчетов — в удаленных и сельских районах с ограниченным доступом к банковским сервисам это зачастую единственный надежный способ платежа, добавила директор программы повышения финансовой грамотности ИГСУ РАНХиГС Нина Гукасова. Также играет роль недоверие к финансовой системе , добавил директор учебного центра «Финам» Артур Галяутдинов.

Ранее глава департамента национальной платежной системы Центробанка (ЦБ) Алла Бакина допустила, что в среднесрочной перспективе оплата товаров наличными и банковскими картами останутся актуальными способами проведения транзакций в России. Однако тренд по росту доли некарточных платежных инструментов на внутреннем рынке продолжится, допустила она.