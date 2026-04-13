Россияне бросились брать кредиты

По итогам первого квартала 2026 года суммарное число выданных в России потребительских кредитов увеличилось на 27,1 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком росте спроса граждан на этот вид займов сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За отчетный период финансовые организации выдали россиянам в общей сложности 4,76 миллиона потребкредитов. Для сравнения, годом ранее показатель находился на уровне 3,75 миллиона. Таким образом, за 12 месяцев показатель вырос более чем на миллион единиц, уточнили аналитики.

В марте число одобренных на внутреннем рынке потребкредитов увеличилось на 18,3 процента в сравнении с февральским показателем. Больше всего такого рода займов в начале весны было выдано в Москве (107,9 тысячи единиц), Московской области (102,6 тысячи) и Краснодарском крае (76,7 тысячи).

Заметный рост спроса на потребзаймы фиксируется в России на фоне затяжного смягчения денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ). По итогам мартовского заседания совет директоров регулятор снизил ключевую ставку до 15 процентов годовых. Несмотря на это, эксперты призывают граждан не брать кредиты в обозримом будущем. Реальные рыночные ставки по ним остаются на повышенном уровне, констатировали аналитики финансового маркетплейса «Финуслуги».