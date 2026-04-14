В России изменили правила подсчета стажа при начислении пенсии, включив в него отпуск по уходу за ребенком. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

В частности, изменено правило подсчета «декретного» стажа. Ранее оно ограничивалось суммарно шестью годами и распространялось максимум на четырех детей. Поправки отменили данное ограничение.

Кроме того, в случае ухода в декрет с двойней, родителю засчитают три года стажа.

