После рекордного оттока денежных средств россиян с банковских карт и накопительных в январе 2026 года, когда граждане вывели в обращение около 1,6 триллиона рублей, ситуация в данном направлении по итогам марта оказалась более умеренной.

Однако, зафиксированные Центральным банком России показатели вывода денег населением всё равно превысили привычную норму спроса на наличные, сообщает ИА DEITA.RU. По результатам первого месяца весны 2026 года объём наличных в обращении увеличился на 0,3 триллиона рублей.

В сравнении с февралём темпы прироста наличности на руках у граждан ускорились — в феврале её объём вырос всего на 0,2 триллиона рублей. В регуляторе уже отметили, что данный показатель заметно выше средних значений для аналогичных периодов прошлых лет.

Вкладчикам объяснили, когда выгодно закрыть депозит и открыть новый

Почему же россияне продолжают массово выводить деньги с банковских счетов? Представители ЦБ РФ, а также многочисленные аналитики выделили несколько ключевых причин стремительного роста популярности наличных денег среди населения страны.

Одной из главных причин для такого поведения людей названы регулярные сбои и отключения мобильного интернета, из-за чего ставшая уже давно привычной цифровая оплата товаров и услуг становится недоступной, так что россияне вынуждены пользоваться банкоматами.

Играет роль и психологический фактор. Опросы показывают, что около 34% россиян снимают деньги для «обеспечения безопасности собственного капитала», а более половины респондентов сталкивались с просьбами продавцов оплатить покупку именно наличными.

Вмешалась и кредитная активность. В марте в России был зафиксирован рост выдачи кредитов наличными. Общий объём заимствований населения составил 926 миллиардов рублей, что косвенно увеличивает объем бумажных денег на руках, пишет РБК.