В России предлагают ввести новое ограничение для иноагентов

Лера Букина

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выступил с инициативой запретить лицам, признанным иностранными агентами, распоряжаться средствами на российских банковских счетах. Об этом он рассказал в беседе с «Абзацем».

По его словам, необходимо разработать механизм, который не позволит иноагентам использовать такие деньги для получения дохода или инвестирования на территории страны. Бородин также предложил лишать их доходов от аренды недвижимости и другого имущества.

Напомним, что с декабря 2022 года российское законодательство определяет иноагентом лицо, которое получает поддержку или находится под иностранным влиянием и одновременно занимается политической деятельностью, сбором информации о военной и военно-технической деятельности Российской Федерации, а также распространением материалов и сообщений для широкой аудитории.

Ранее сообщалось, что с 2026 года в России вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, ужесточающие условия работы для иностранных агентов. Принятые Госдумой в осеннюю сессию 2025 года изменения предусматривают повышение налогов и отмену льгот для этой категории лиц.

Перечень иноагентов с указанием ИНН, ОГРН и СНИЛС ведет Минюст на своем сайте. Иностранным агентом может быть признано как физическое, так и юридическое лицо, получающее финансирование из-за рубежа и действующее в интересах иностранных структур на территории РФ.