Россиян предупредили о крупном штрафе за одно действие в домовом чате

Размещение в общедомовом чате персональных данных соседей без их согласия является незаконным и карается штрафом, заявил РИА Новости директор Института информационной и медиабезопасности МГЮА Владимир Никишин.

По словам эксперта, такие действия подпадают под статью 13.11 КоАП РФ (неправомерная обработка персональных данных). Для граждан штраф составит от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч, для юридических — от 150 до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении суммы вырастут до 30, 200 и 500 тысяч рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что в России был подписан закон, обязывающий управляющие компании, поставщиков ресурсов и фонды капремонта общаться с жителями через национальный мессенджер Max.

Согласно новым правилам, именно через Max будет организовано взаимодействие с собственниками квартир в многоквартирных и частных домах. Исключение сделано только для Москвы.