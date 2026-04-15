Подсчитана стоимость шашлычного набора в 2026 году

Шашлычный набор, куда входят мясо, шампуры, мангал, древесный уголь и прочие необходимые для приготовления блюда предметы, в этом году обойдется россиянам в среднем в 4986 рублей.

"Средний чек затрат на "шашлычный набор" – 4986 рублей. В этом году шашлычный сезон начался позже, чем в прошлом году. На фоне погодного фактора и Страстной недели перед Пасхой наблюдалось снижение продаж в сопоставимом год к году периоде", - подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".

По данным аналитиков, средний чек на покупку готового для жарки шашлыка мяса составляет 668 рублей, а комплекта шампуров - 513 рублей.

При этом мангал в среднем обходится в 3067 рублей, древесный уголь - в 325 рублей, а розжиг - в 412 рублей.

Ранее сообщалось, что майские праздники в России станут рекордно короткими.