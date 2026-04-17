Порядка 10 миллионов российских граждан могут оказаться под усиленным контролем Федеральной налоговой службы (ФНС) из‑за денежных переводов на банковские карты. Такие оценки профильных экспертов приводят «Известия».

Специалисты обозначили примерный диапазон. Алексей Крылов, эксперт совета Торгово‑промышленной палаты (ТПП) по финансовому рынку и инвестициям, и экономист Андрей Бархота назвали цифру от 7 до 10 миллионов человек.

Андрей Шубин, исполнительный директор организации «Опора России, в разговоре с журналистами уточнил, какие категории граждан потенциально попадут в зону внимания налоговых органов. По его словам, речь идет о россиянах, которые регулярно получают переводы от разных отправителей, причем суммы зачастую повторяются, а операции имеют признаки ведения предпринимательской деятельности.

Ярослав Кабаков, директор по стратегии компании «Финам», добавил, что приоритетными объектами наблюдения станут те, у кого фиксируются стабильные денежные поступления размером от 200 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее пресс‑служба Министерства финансов России в комментарии для ТАСС раскрыла детали планируемого механизма контроля. С 2027 года может начать работу система автоматического обмена данными между Банком России и ФНС. Ее задача — выявлять случаи получения физическими лицами доходов из неподтвержденных источников, если их годовой объем превышает установленный лимит в 2,4 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что банки в России начнут обмениваться ИНН клиентов при переводах через СБП. Новые правила вступят в силу с 1 июля. Согласно им, ИНН будет указываться при операциях между физическими лицами, а также при переводах между физлицами и компаниями.