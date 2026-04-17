Маск предложил раздавать деньги всем просто так из-за ИИ
Илон Маск выступил с инициативой внедрения регулярных денежных выплат гражданам на фоне возможного роста безработицы, связанного с развитием искусственного интеллекта.
Об этом он написал в соцсети X.
По его мнению, оптимальным решением может стать система всеобщих выплат от государства, которая позволит компенсировать потерю рабочих мест.
Маск считает, что развитие ИИ и робототехники приведет к резкому увеличению объема товаров и услуг, что будет опережать рост денежной массы и, как следствие, не вызовет инфляцию.
Ранее сообщалось, что Маршалловы Острова первыми в мире внедрили базовый безусловный доход, пусть и в ограниченном формате. Гражданам страны выплачивают по 200 долларов раз в три месяца.