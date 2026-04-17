Маск предложил раздавать деньги всем просто так

Илон Маск выступил с инициативой внедрения регулярных денежных выплат гражданам на фоне возможного роста безработицы, связанного с развитием искусственного интеллекта.

Об этом он написал в соцсети X.

По его мнению, оптимальным решением может стать система всеобщих выплат от государства, которая позволит компенсировать потерю рабочих мест.

Маск считает, что развитие ИИ и робототехники приведет к резкому увеличению объема товаров и услуг, что будет опережать рост денежной массы и, как следствие, не вызовет инфляцию.

Ранее сообщалось, что Маршалловы Острова первыми в мире внедрили базовый безусловный доход, пусть и в ограниченном формате. Гражданам страны выплачивают по 200 долларов раз в три месяца.