Россиянам рассказали о компенсации, положенной за работу в майские праздники

Россиян могут привлечь к работе в майские праздники по тем же правилам, что действуют в отношении всех выходных и праздничных дней, то есть только по письменному согласию на основании приказа работодателя. За это предусмотрены разные виды компенсации, обозначенные в ТК РФ, напомнили RT в пресс-службе Роскачества.

© Газета.Ru

«Компенсация предусмотрена в двух вариантах — это либо оплата в двойном размере, либо одинарная оплата с предоставлением дополнительного дня отдыха по желанию работника», ― уточнили специалисты.

Работникам посоветовали заранее закрепить в договоре предпочитаемый выбор компенсации. Эксперты также напомнили, что не всех могут привлечь к работе в праздники – категории сотрудников, в отношении которых это недопустимо, перечислены в трудовом законодательстве.

До этого правительство поддержало инициативу об увеличении предельного объема сверхурочной работы в России до 240 часов в год. Соответствующие изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. В кабмине пояснили, что поправки нацелены на снижение кадрового дефицита и расширение возможностей работников увеличить заработок за счет официально оформленных переработок.

Ранее врач предупредил об опасности переработок для здоровья.