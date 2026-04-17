Россиян предложили избавить от бюрократии со счетами за «коммуналку»

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») предложил автоматически перерасчитывать плату за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) ненадлежащего качества. Об этом сообщает РИА Новости.

Был предложен законопроект, дополняющий статью 157 Жилищного кодекса Российской Федерации частью 5.1. Нововведение предусматривает, что плата за ЖКУ будет меняться для россиян автоматически при перерывах, превышающих установленную продолжительность услуг или при нарушении их качества.

Документ предполагает, что информация о таком изменении должна отражаться в платежном документе за тот же расчетный период, в котором было нарушение.

Изменения позволят избежать избыточной бюрократии и возложат ответственность за перерасчет непосредственно на исполнителя коммунальных услуг, считает депутат. Это, в свою очередь, защитит права россиян, добавил он.

