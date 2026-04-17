В России готовятся к резкому росту спроса на наличные

Если Федеральная налоговая служба получит доступ к данным о переводах граждан, россияне начнут чаще использовать наличные и бартер, заявил «Известиям» экономист Андрей Бархота.

Под удар попадут те, кто регулярно зарабатывает на аренде, подработках или мелкой торговле, но не оформляет самозанятость или ИП. По оценкам эксперта, это 7–10 млн человек.

После введения новых мер спрос на наличные может вырасти на 2–3 трлн рублей в течение года. Граждане будут активнее использовать «живые» деньги, бартер и перераспределять поступления между родственниками, чтобы не превышать лимиты.

Финансовый советник Алексей Родин подтвердил, что уже сейчас большинство тех, кто не хочет раскрывать доходы, выбирает наличные расчеты. По его словам, около 87% таких граждан просят оплату наличными, остальные используют чужие счета.

Внесение наличных через банкоматы могут ограничить

Ранее сообщалось, что в 2025 году объем наличных расчетов в России уменьшился на 3,4%, достигнув 125,7 трлн рублей. По информации Центробанка России, население все больше склоняется к безналичным транзакциям.