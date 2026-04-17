Россияне отказываются от хранения средств на вкладах из-за низкой доходности и страха столкнуться с внезапной блокировкой. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Так он прокомментировал статистику ЦБ, согласно которой в феврале этого года россияне вложили в карты и счета с возможностью снятия денег в любой момент 825 млрд рублей, а на срочные вклады – только 370 млрд рублей. Разрыв в пользу «коротких денег» более, чем в два раза, вполне соответствует сегодняшним обстоятельствам, считает депутат.

«Во-первых, рост цен такой, что процент по вкладам не такой и привлекательный уже. Во-вторых, влияет общая нестабильность, потому что в любой момент могут отключить связь, могут заблокировать банкоматы, могут заблокировать ещё что-то. Поэтому люди стараются не думать о завтрашнем дне в принципе, чтобы не расстраиваться слишком сильно», — считает парламентарий.

В свою очередь экономист Денис Ракша считает, что такая тактика россиян связана с тем, что их не устраивает ставка по депозиту. На этом фоне многие начинают искать другие способы хранения денег – например, вкладываются в покупку золота. Вариантов у граждан РФ немного, так как рынок облигаций и акций для них по факту закрыт, заключил эксперт.

До этого сообщалось, что доля валютных вкладов в России снизилась до 5%, что стало минимальным значением за 18 лет. Объем валютных депозитов в абсолютном выражении составил почти 3,5 трлн рублей, или около $45 млрд по курсу на 1 февраля. Главная причина такой динамики, как заявили в ЦБ, в том, что банки не заинтересованы в привлечении валютных средств из-за ограниченных возможностей их размещения.