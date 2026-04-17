Россиянам назвали главную причину резкого подорожания похоронных услуг

Подорожание похоронных услуг в России связно со стремительным ростом издержек отраслевых организаций. Главную причину подобной ценовой динамики назвал член комиссии по профессиональной квалификации по похоронному делу Национального Совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям Антон Авдеев. Его слова приводит НСН.

Резкий рост издержек похоронных организаций, пояснил аналитик, связан с удорожанием электроэнергии и воды. Не стоит сбрасывать со счетов и недавние налоговые изменения. Так, с 2026 года ставка налога на добавленную стоимость (НДС) увеличилась с 20 до 22 процентов. «Это тоже слегка ударило по похоронному бизнесу», — резюмировал Авдеев.

На этом фоне многие российские похоронщики были вынуждены поднимать цены на свои услуги. Однако здесь они столкнулись еще с одной проблемой — темпы роста накоплений граждан оказались заметно ниже. На этом фоне ряд отраслевых компаний в обозримом будущем может столкнуться с банкротством на фоне падения платежеспособности населения.

«Отрасль постепенно начинает проваливаться и схлопываться», — констатировал Авдеев.

За последние три года стоимость похоронных услуг в России увеличилась на 30-45 процентов. Эксперты объясняли подобную динамику рядом факторов, включая стремительный рост цен на материалы и транспорт, а также увеличение коммунальных расходов кладбищ. В результате в настоящее время организация похорон в стране в зависимости от региона обходится в 150-400 тысяч рублей. На этом фоне аналитики посоветовали россиянам заранее откладывать средства на эти цели.