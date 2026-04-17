ФНС опровергла заявления о попадании под контроль переводов 10 млн граждан

Появившаяся в СМИ информация о том, что под налоговый контроль могут попасть крупные денежные переводы 10 млн россиян, не соответствует действительности. Об этом предупредили в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС России).

Напомним, что, согласно внесенному в Госдуму законопроекту, в будущем крупные переводы между гражданами будут попадать под налоговый контроль при наличии признаков незадекларированной предпринимательской деятельности. Один из них - получение неподтвержденных доходов в размере более 2,4 млн рублей в год. Остальные признаки "подозрительности" будут определены соглашением между Центробанком РФ и ФНС.

"Делать оценки о количестве лиц, попадающих в рисковую зону при переводах между физлицами, преждевременно: форма и периодичность информационного обмена об операциях с признаками предпринимательской деятельности будут определены соглашением между Центробанком РФ и ФНС России, которое на настоящий момент не подписано, а критерии находятся в стадии проработки", - пояснили в Федеральной налоговой службе.

Редакция законопроекта предполагает получение ФНС от Банка России информации о физических лицах, операции по личным банковским счетам которых имеют признаки ведения предпринимательской деятельности либо получения доходов от иных физлиц.

Критерии таких операций еще прорабатываются совместно ФНС и ЦБ, они будут утверждены по итогам этой работы.

Планируется, что сумма переводов, поступивших на банковский счет, будет являться только одним из признаков "рисковых" операций. Также предполагается анализировать системность и ритмичность поступления денежных средств, круг контрагентов и другие существенные факторы.

"Оценка различного рода экспертов потенциальной зоны контроля налоговых органов не может быть объективной и достоверной, поскольку у экспертов отсутствуют необходимые для проведения такого анализа административные данные о переводах между физическими лицами", - подчеркнули в ведомстве.

В ФНС отмечают, что прорабатываемая модель риск-анализа "обеспечит сбалансированный подход к оценке получаемой информации о транзакциях". В рисковую зону попадут именно те, кто с высокой вероятностью получают незадекларированные доходы, то есть занимаются предпринимательской деятельностью без регистрации, либо умышленно уклоняются от уплаты налогов на систематически получаемую прибыль от физлиц.

При этом переводы на личные счета от близких родственников, в том числе частые и в рамках жизненных обстоятельств, но не связанные с предпринимательской деятельностью, - не подпадут под этот контроль.