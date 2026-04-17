Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в разговоре с Рамблером объяснил всплеск спроса на «короткие» деньги среди россиян.

По данным Центрального банка, в феврале 2026 года наблюдался заметный перевес в предпочтениях россиян относительно размещения средств: объём вложений в карты и текущие счета с возможностью мгновенного снятия достиг 825 млрд рублей. При этом объём средств на срочных вкладах оказался существенно ниже — всего 370 млрд рублей. Разница между «короткими» и «длинными» деньгами составила рекордные 455 млрд рублей — максимум с августа 2023 года.

Эксперт связал рост объёмов «коротких денег» с растущим интересом россиян к планированию летнего отдыха. По его словам, укрепление рубля делает заграничные поездки доступнее — и граждане предпочитают держать средства под рукой, чтобы оперативно оплатить туристические услуги.

Прежде всего отмечу стремление россиян планировать летний отдых. Укрепление рубля делает заграничные поездки доступнее — у людей появляется реальная возможность отправиться в отпуск за границу. В связи с этим граждане предпочитают не замораживать средства на долгосрочных вкладах, а держать их на текущих счетах: так деньги всегда под рукой для оплаты тура. Василий Колташов Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества

Ещё одна ключевая причина предпочтения текущих счетов срочным вкладам, по мнению эксперта, — общая нестабильность на рынке труда и тревожные настроения среди населения. Несмотря на официально низкую инфляцию, граждане чувствуют неопределённость в своих отраслях и стремятся сохранить ликвидность сбережений — чтобы оперативно реагировать на возможные финансовые трудности, например при смене работы.

«Вторая причина связана с непростой ситуацией в экономике. Хотя официальная инфляция остаётся на низком уровне, многие работники отмечают неопределённость в своих отраслях. В связи с этим они предпочитают не замораживать все средства на долгосрочных вкладах, а сохранять часть в ликвидной форме — чтобы оперативно отреагировать, например, если придётся менять место работы», — отметил экономист.

