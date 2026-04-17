Юрист рассказал, что грозит за незадекларированный доход

Юрист Карпов рассказал, что грозит за незадекларированный доход
Старший преподаватель кафедры финансового права МГЮА имени О.Е. Кутафина Кирилл Карпов рассказал, какие последствия грозят россиянам за незадекларированный доход.
«Если налоговая служба заподозрит человека в получении незадекларированного дохода, инспекция направит требование предоставить пояснения и документы, подтверждающие характер поступлений. Это могут быть договоры, чеки и другие бумаги. Если ФНС установит, что переводы являются оплатой за услуги, товары или аренду, получателю грозит доначисление НДФЛ», — предупредил он в беседе с NEWS.ru.
По словам эксперта, нарушителю выпишут штраф за неуплату налога по статье 122 НК — 20% от неуплаченной суммы. При доказанном умысле, например систематическом сокрытии доходов, штраф удвоится до 40%.
Кроме того, последует штраф за несдачу декларации 3-НДФЛ и пени.
Ранее финансовый консультант Марина Новикова разъяснила, что банки перейдут на проверку доходов заёмщиков исключительно через верифицированные данные из налоговой службы и Социального фонда.