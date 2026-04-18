В Госдуме предложили поднять социальные пенсии на 15 процентов

Депутаты Госдумы России предложили проиндексировать социальные пенсии на 15%. Соответствующее обращение они направили вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

С 1 апреля социальные пенсии уже увеличили на 6,8%. Однако выплаты, которые зависят от их размера (военным и ветеранам Великой Отечественной войны), выросли на 14,8%. Парламентарии считают, что и сами социальные пенсии должны повыситься сильнее.

Депутат Сергей Миронов напомнил, что в декабре 2025 года граждане оценивали реальную инфляцию в 14,5%. По его мнению, индексация должна превышать этот уровень. Его коллега Яна Лантратова добавила, что социальные пенсии получают более трёх миллионов россиян: пожилые люди, инвалиды и те, кто не смог накопить страховой стаж.

Парламентарии уверены, что предложенная мера снизит риски бедности, поддержит уязвимые категории и укрепит доверие к социальной политике государства, пишет КП.

Ранее «СП» сообщала о том, что россиян ждет ускорение инфляции из-за уникального сочетания трех негативных факторов в экономике.