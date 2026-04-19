Стали известны регионы, жители которых активно берут кредиты

Названы регионы РФ, жители которых активно берут кредиты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Центробанка России. Значительный рост выдачи кредитов зафиксирован Ненецком автономном округе (НАО) - за февраль текущего года объем выдачи подскочил почти на четверть по сравнению с январем.

В Магаданской области и Еврейской автономной области - на 16% и 14% соответственно. Замыкают топ-5 Сахалинская область и Камчатский край - объем предоставленных кредитов вырос за месяц на 10,5% и 9,5% соответственно. В то же время больше всего выдача кредитов за последний зимний месяц снизилась в Калмыкии - на 17%. Также снижение зафиксировано в Кабардино-Балкарии и Чувашии - более чем на 10%.

С 1 марта прошлого года в России действует механизм самозапрета на выдачу кредитов и займов. Однако Банк России выявил массовые нарушения в его работе. Более 300 тыс. кредитов были выданы несмотря на действующий запрет. Как пояснил юрист Вячеслав Курилин, по российскому законодательству автоматически ничего не аннулируется — всегда присутствует заявительный характер.