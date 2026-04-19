В Госдуме раскрыли порядок индексации пенсий в 2027 году

В 2027 году страховые пенсии россиян планируется индексировать дважды - 1 февраля и 1 апреля, если правительство осенью при подготовке бюджета не даст других предложений, рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий напомнил о существовании общего правила индексации страховых пенсий. Оно предусматривает прибавку 1 февраля на уровень фактической инфляции и 1 апреля - в зависимости от возможностей бюджета Социального фонда. Это правило должно работать и в 2027 году.

Однако иногда могут приниматься специальные законодательные решения о корректировке размера пенсий в другие даты. Так было в прошлые годы.

Например, в 2025 году выплаты были увеличены 1 января, а затем доиндексированы 1 февраля, а в 2026-м страховые пенсии сразу с 1 января были проиндексированы на уровень выше инфляции - 7,6%.

Кроме того, в России действует норма, дающая правительству возможность доиндексирования пенсий.

Таким образом, по умолчанию в 2027 году должно действовать общее правило, предусматривающее прибавки к пенсии в феврале и апреле. Но при внесении проекта бюджета правительство может дать свои предложения в зависимости от ситуации.

"Каким будет в этом году набор предложений - покажет осень", - отметил Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.

