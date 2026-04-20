Стало известно, кого затронут новые тарифы за переводы по СБП

В России 1 мая вступят в силу новые тарифы за перевод денежных средств в сервисе быстрых платежей (СБП), напомнил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, Александр Хаминский. Однако затронут нововведения не всех, объяснил он в беседе с RT.

Специалист подчеркнул, что для обычных россиян тарифы на услуги Банка России при переводах денег от физлица в пользу другого физлица по СБП останутся нулевыми, в том числе если средства перечисляются на счет другого банка. Новые тарифы затронут только переводы между гражданами и структурами бизнеса, пояснил юрист.

«Тарифы от 5 копеек до 3 рублей зависят от суммы перевода и взимаются как за списание, так и за зачисление, — добавил он. — Такая тарификация затронет и самозанятых, и ИП, и юридические лица, а также их клиентов, оплачивающих услуги».

Россиянам усложнят переводы через Систему быстрых платежей

Напомним, для борьбы с дропперством с 1 июля 2026 года российские банки будут указывать ИНН клиентов при переводе средств через систему быстрых платежей. Его придется указывать при переводах и платежах как между физлицами, так и между юрлицами и физлицами.