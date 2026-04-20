Идея с обязательной регистрацией гаджетов по IMEI в России может получить ещё одно продолжение, на этот раз платное. Крупные операторы связи предложили Минцифры брать деньги за внесение устройств в единую базу IMEI и направлять эти средства в специальный отраслевой фонд.

По данным СМИ, логика простая: если смартфон, планшет или другое устройство не зарегистрировано в базе, в перспективе оно просто не сможет нормально работать в сети оператора.

Но у такой схемы есть и вполне очевидное последствие: профильные эксперты уже предупреждают, что новый платёж, скорее всего, в итоге заложат в стоимость техники. А значит, платить будет не рынок, а обычный покупатель.

Минцифры ещё в конце 2025 года заявляло, что планирует создать такую базу в 2026 году, а в феврале 2026-го Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1110676-8, где фигурирует единый реестр IMEI мобильных устройств.

Если механизм примут в нынешней логике, требование о привязке IMEI к абонентскому номеру может заработать уже с 2027 года, а с 2028-го в сетях операторов должны будут работать только зарегистрированные устройства. Для незарегистрированных гаджетов это будет означать, что сим-карта в них работать не будет.

Сторонники инициативы говорят, что в этом есть практический смысл. Во-первых, можно сократить объём нелегального ввоза техники. Во-вторых, у операторов и государства появится более прозрачная система учёта устройств. В Минцифры также подчёркивали, что база IMEI, по замыслу ведомства, должна помочь точнее идентифицировать оборудование и использоваться в рамках антифрод-мер.

Но критики смотрят на идею прохладнее. По их оценке, экономическая целесообразность отдельного сбора пока неочевидна: для оператора это, по сути, ещё одно поле в системе учёта, а не дорогостоящая новая услуга. Поэтому у части рынка есть ощущение, что речь идёт не столько о технической необходимости, сколько о новом скрытом платеже, который в итоге ляжет на потребителя. Это особенно чувствительно на фоне и без того дорогой электроники.

При этом сама модель не уникальна. Похожие базы IMEI уже работают в ряде стран, а регистрация устройства там нередко становится обязательным условием для работы в сети. Именно на этот международный опыт сторонники инициативы и ссылаются, когда говорят, что мера поможет «обелить» рынок.

Есть, правда, и ещё один важный нюанс. Чем больше значение такой базы для работы связи, тем выше цена возможного сбоя. Эксперты уже предупреждали: если единый реестр IMEI окажется недоступен, это может превратиться в единую точку отказа и ударить по работе мобильной связи.