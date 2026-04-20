Россияне начали массово скупать турецкое оружие

Турецкие ружья и карабины заняли 70% российского рынка гражданского оружия, сообщает Shot.

Самый популярный бренд — «Крал». Главное преимущество — цена: турецкое оружие в 1,5–2 раза дешевле российского. Например, за 42 000 рублей можно купить турецкий карабин с коллиматорным прицелом, сошками и запасным магазином. За те же деньги российская «Сайга» предлагается без каких-либо опций. Однако у импорта есть минусы: владельцы жалуются на люфты, неудобную автоматику, тугие механизмы и деревянные детали, которые быстро расшатываются.

Дорогие итальянские ружья (Benelli и аналоги) продаются в пять раз хуже. Раньше их можно было купить за 60 000 рублей, теперь простые модели стоят от 150 000. Ввозить их в условиях санкций стало невыгодно — не все страны согласны быть посредниками.

Эксперты отмечают, что Турция повторяет стратегию китайских автопроизводителей: копирует популярные модели, делает красивую упаковку, использует дешевые материалы и наращивает массовое производство. Так, турецкий Kral Arms M27 — почти полная копия российского МР-27, но стоит около 50 000 рублей против 70 000 рублей за оригинал.

