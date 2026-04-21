В российском регионе за год выросло количество миллиардеров

В 2025 году в Татарстане доходы свыше 1 млрд рублей задекларировали 39 человек, что на 5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава регионального управления ФНС Марат Сафиуллин. Его слова цитирует «БИЗНЕС Online».

Он отметил, что год назад в республике насчитывалось 37 миллиардеров. По его информации, это индивидуальные предприниматели, торгующие пищевыми продуктами и топливом, а также те, кто занимается ценными бумагами.

Одновременно наблюдается рост числа жителей с доходами от 100 млн до 1 млрд рублей: их количество увеличилось на 13% — с 302 (в 2024 году) до 340 человек, продолжил Сафиуллин. В сегменте доходов от 10 млн до 100 млн рублей прирост составил 2%: теперь там 3 077 человек против 3 003 годом ранее. Самую заметную динамику продемонстрировала группа с доходами от 1 млн до 10 млн рублей: число таких налогоплательщиков выросло на 33%, достигнув 117 879 человек (в 2024 году было 95 765).

«Во всех категориях количество человек растет», — отметил глава управления ФНС.

До этого Bloomberg сообщил, что российские миллиардеры стали богаче на $7,7 млрд с начала года.

В пятерке богатейших россиян оказались основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко с состоянием в $26,6 млрд, председатель правления газовой компании ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон ($26,6 млрд), владелец холдинга «Интеррос» и президент «Норильского никеля» Владимир Потанин ($25,1 млрд), генеральный директор «Северстали» Алексей Мордашов ($25,0 млрд) и президент «Лукойла» Вагит Алекперов ($24,7 млрд).