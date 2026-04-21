В Госдуме раскрыли нюанс выплат на детей до трех лет

С 2026 года в России изменились правила выплаты ежемесячного пособия на детей до трёх лет. Теперь эта мера поддержки — часть так называемого единого пособия, которое объединило большинство детских выплат. Кому теперь положены деньги и какие документы потребуются, в интервью Life.ru разъяснил зампред комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш.

© Московский Комсомолец

Главное условие для получения — среднедушевой доход семьи должен быть ниже регионального прожиточного минимума. Однако есть и важный нюанс. Доход каждого трудоспособного родственника за расчётный период обязан составлять минимум восемь МРОТ. В 2026 году эта сумма зафиксирована на уровне 27 093 рублей в месяц, значит, годовой заработок взрослого члена семьи не может быть ниже 216 744 рублей.

«Пособие положено семьям, где среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума. При этом доход каждого трудоспособного члена семьи за расчётный период должен составлять не менее восьми МРОТ», — пояснил депутат.

Однако, как он отметил, даже если дохода нет или он не дотягивает до нормы, это не всегда приговор. Закон предусматривает уважительные причины. Среди них: уход за ребёнком до трёх лет, уход за инвалидом, очное обучение в возрасте до 23 лет, срочная военная служба, длительная болезнь (от трёх месяцев) или официальный статус безработного (но не дольше полугода в расчётном периоде). Также к уважительным причинам относят беременность сроком от 12 недель. Во всех этих случаях пособие всё равно назначат.