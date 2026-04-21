Ускорена процедура получения денег по наследству

Вице-президент Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко сообщила о маленькой технической революции в процедуре оформления наследства: впервые нотариус выдал свидетельство о праве на наследство в машиночитаемой форме и сразу направил документ в банк. После этого в течение 20 минут деньги были перечислены на необходимый счет.

Если говорить простым языком, машиночитаемая форма - это некий цифровой документ с кодом. Чтобы прочитать текст документа, надо будет с помощью кода заглянуть в специальный электронный реестр. "РГ" уже сообщало о внедрении машиночитаемых доверенностей.

Сейчас такая форма документа упрощает жизнь наследникам.

"Это технология, за которой мы видим будущее", — подчеркнула Александра Игнатенко.

Первое свидетельство в такой форме выдано вчера, 20 апреля. Опыт признан успешным. Технология будет развиваться и внедряться.