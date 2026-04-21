В Минцифры анонсировали третий пакет мер по борьбе с мошенниками

Минцифры РФ ведет разработку третьего пакета мер борьбы с телефонными и интернет-мошенниками — «Антифрод 3». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента развития технологий цифровой идентификации ведомства Татьяну Скворцову.

В ходе круглого стола «Цифровизация экономики без рисков мошенничества» она заявила, что предложения в рамках этого пакета будут сформулированы в ближайшее время, после чего их вынесут «на обсуждение в соответствующий регуляторный трек».

Президент России Владимир Путин в декабре анонсировал разработку этого пакета мер против мошенников, уточняя, что он уже «на подходе». Предполагается, что он усилит действие двух предыдущих пакетов, первый из которых вступил в силу с июля, а второй был одобрен правкомиссией по законопроектной деятельности в конце 2025 года.

Среди уже действующих и согласованных мер — право абонентов на отказ от спам-звонков и рассылок, введение специальных сим-карт для детей, лимит количества банковских карт на человека и другие. Кроме того, россияне получили возможность установить самозапрет на оформление займов, чтобы мошенники не могли тайно взять кредит от их имени.