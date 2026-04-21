Экономист объяснила, когда студент должен будет вернуть деньги за учебу

При отчислении студентов могут потребовать возместить расходы на учебу. Основные случаи зависят от формы обучения и причин отчисления, рассказала кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой государственной и муниципальной службы Московского областного филиала Президентской академии Елена Галий.

Студенты, которые обучаются по целевому направлению, обязаны будут возместить заказчику затраты не только на учебы, но и меры поддержки (стипендии).

— Если договор заключен с гражданином, поступившим по отдельному конкурсу на места целевой квоты, дополнительно может потребоваться выплатить штраф в размере затрат на обучение, — отметила эксперт.

Еще одна категории учащихся, которые должны будут возместить государству потраченные средства, курсанты, отчисленные из военных училищ за недисциплинированность, неуспеваемость или нежелание учиться, передает Regions.

Галий также перечислила основаниями для отчисления студента по инициативе вуза: дисциплинарные нарушения; невыполнение обязанностей по освоению образовательной программы; невыплата задолженности по оплате обучения; нарушение порядка приема в вуз, повлекшее по вине студента его незаконное зачисление и другое.

