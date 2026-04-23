Россияне досрочно получат выплаты на следующей неделе

Россияне получат детские пособия 29–30 апреля — в преддверии майских праздников. Также до 30 апреля будут перечислены выплаты некоторым пенсионерам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Социального фонда России.

В связи с приближающимися майскими праздниками Соцфонд 29–30 апреля перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти до 3 мая. Досрочно направят следующие виды пособий:

единое пособие на детей до 17 лет и по беременности; ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям; ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего по призыву.

Перед праздниками также заблаговременно перечислят пенсии. До 30 апреля выплату за май получат пенсионеры, которым пенсия обычно приходит через банк с 1-го по 4-е число месяца. Досрочная выплата затронет все виды пенсий: страховые, социальные, накопительные, по старости и по инвалидности.

Ранее Социальный фонд неоднократно практиковал досрочные перечисления пособий и пенсий перед длительными праздниками — в частности, перед новогодними праздниками в декабре 2025 года и перед февральскими выходными. Это делается для того, чтобы граждане получили средства заранее и не остались без выплат в нерабочие дни, когда банки не проводят операции. Кроме того, в Общественной палате ранее призывали выплачивать пособие беременным вне зависимости от дохода — эта инициатива пока находится на стадии обсуждения, но существующая система досрочных выплат уже частично решает проблему своевременности поступлений.