Лимит на внесение наличных через банкоматы согласован: что уже известно

Правительство планирует ограничить сумму наличных‚ которую можно будет вносить на счета и вклады через банкоматы.

В Минфине раскрыли некоторые параметры нового закона.

Лимит на внесение наличных в банкомат

Минфин согласовал введение ограничений для физических лиц на внесение наличных через банкоматы, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Какой будет лимит

Лимит составит 1 миллион рублей в каждом банке по отдельности. Алексей Моисеев не уточнил, как будет действовать лимит: на внесение суммы за раз или в течение месяца. На этапе обсуждения предполагалось, что лимит в 1 миллион рублей будет действовать на операции за месяц.

Алексей Моисеев, замминистра финансов РФ:

«Не смогли построить систему, которая следила бы за всеми вместе, во всяком случае пока, поэтому будет пока в каждом банке».

Когда ограничение вступит в силу

Ограничения могут вступит в силу осенью 2026 года, ожидает замминистра.

Наличные можно положить на вклад и получать проценты.

На Сравни можно сопоставить предложения банков и выбрать, куда вложить деньги для получения максимальной доходности, а также открыть вклад онлайн — без посещения офиса и без оформления дебетовой карты банка.

Для чего нужен лимит

Борьба с отмыванием денег — ограничение затруднит вывод крупных сумм в безналичный оборот без проверки источников.

«Обеление» экономики — инициатива соответствует правительственному плану по повышению прозрачности секторов с высоким оборотом наличных.

Контроль за денежными потоками — регуляторы получат больше данных о происхождении средств.

Снижение рисков для банков — уменьшится вероятность операций с подозрительными купюрами.

«Эта мера направлена на повышение прозрачности финансовых потоков. Сейчас отсутствие лимитов позволяет вводить в безналичный оборот средства с неустановленным происхождением», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Спрос на наличные растет

Банк России в документе «Основные направления развития наличного денежного обращения на 2026–2030 годы» указал, что объем наличных в обращении в России вырастет:

в базовом сценарии — на 22%, до 24 триллионов рублей;

в рисковом сценарии — на 35%, до 26,6 триллиона рублей.

В марте 2026 года объем наличных денег в обращении увеличился на 0,3 триллиона рублей — это заметно выше значений прошлых лет.

