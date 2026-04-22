Россиянам дали совет накануне заседания ЦБ по ключевой ставке

Финансовый аналитик Андрей Верников в разговоре с Рамблером спрогнозировал решение Центробанка по ключевой ставке и дал рекомендации инвесторам: какие инструменты выбрать на фоне ожидаемых изменений.

Напомним, следующее заседание совета директоров Центрального банка России по ключевой ставке пройдет 24 апреля.

Наиболее вероятным эксперт назвал сценарий, при котором регулятор снизит ключевую ставку на 0,5 п.п. – до 14,5% годовых.

С учётом того, что инфляция сейчас находится в коридоре, обозначенном Центробанком в ноябре прошлого года, нет оснований отступать от планового снижения ставки. Наибольшая вероятность — снижение на 0,5%, что уже заложено в цены акций и облигаций. При этом более радикальное решение — снижение на 0,75% или даже на 1% — станет весьма позитивным сигналом для финансовых рынков. Андрей Верников Независимый финансовый эксперт

Вместе с тем аналитик дал рекомендации по инвестициям в акции и облигации, уточнив, какие бумаги стоит рассматривать в текущих условиях и почему важно обращать внимание на рейтинги эмитентов.

«При ключевой ставке ЦБ выше 10% акции не выглядят привлекательно для краткосрочных инвестиций: индексы Московской биржи уже два года находятся в коридоре. Выйти из него они могут либо на фоне улучшения геополитической ситуации, либо при резком снижении ставки — когда рынок поверит, что она опустится ниже 10%. Что же касается облигаций, то стоит выбирать только надёжные бумаги с рейтингом два и выше: ОФЗ либо выпуски эмитентов с высоким рейтингом — например, топовых банков или нефтяных компаний. А вложения в низкорейтинговые облигации малых и средних компаний несут риск дефолта в ближайшие полтора года», — подчеркнул эксперт.

Также Верников высказался о перспективах рубля и оценил привлекательность депозитов.

«Рубль укрепился в середине месяца, а ослабление, вероятно, начнётся только во втором полугодии. Грамотному инвестору стоит держать и валютную, и рублёвую часть портфеля — в том числе квазивалютные облигации, которых много на бирже. При этом сейчас выгоднее зафиксировать доходность по ОФЗ, чем по депозитам: доходность последних снижается. А слухи о заморозке депозитов — это всё полный бред, полная ерунда: государству проще использовать механизмы эмиссии и инфляции, чем провоцировать социальный взрыв из‑за ограничения доступа к вкладам», — заключил эксперт.

