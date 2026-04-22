Названы условия для сохранения пособия многодетным семьям

Если среднедушевой доход на одного члена многодетной семьи не больше чем на 10 процентов выше прожиточного минимума в регионе проживания, она сможет претендовать на ежемесячное пособие. Такое постановление Правительства РФ от 20 апреля подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «Парламентская газета» рассказывает и другие подробности.

Размер выплаты в связи с рождением и воспитанием ребенка также определили — 50 процентов детского прожиточного минимума в регионе.

«Социальный фонд автоматически пересмотрит ранее вынесенные отказные решения, начиная с января 2026 года, которые подпадают под действие новых норм. Семьи не будут обязаны повторно обращаться для этого», — комментировал в марте член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Родителям сообщат о движении их дела в личном кабинете на портале госуслуг.

Михаил Мишустин обратил внимание на то, что никаких задержек быть не должно. В связи с этим дал поручение главе Минтруда Антону Котякову внимательно следить, «чтобы мамы и папы, воспитывающие трех и более детей, для кого предусмотрена эта поддержка, получали ее без проволочек».