Стало известно, как российские семьи делят платежи по ипотеке

Согласно исследованию компании Level Group, результаты которого имеются в распоряжении РИАМО, каждая третья семья в России (28%) выплачивает ипотеку, разделяя ежемесячный платеж поровну. В 21% случаев мужчина оплачивает большую часть кредита, и еще в 21% семейных пар закрытие ипотеки считается исключительно мужской обязанностью.

Реже встречаются ситуации, когда женщина берет на себя большую часть платежа (12%) или выплачивает всю сумму (8%). Лишь 10% респондентов погашают ипотеку в одиночку без партнера.

«Большинство семейных пар (50%) ведут совместный бюджет, что помогает супругам чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Достичь дисциплины нередко помогает именно партнерство, так как в паре проще отказаться от спонтанных покупок ради долгосрочной цели», — отметил руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

По его информации, благодаря такому подходу, более половины семейных пар в России (52%) выплачивают ипотечный кредит досрочно.

До этого эксперты предупреждали, что в некоторых случаях досрочное погашение ипотеки не будет оптимальным решением. Так, если у заемщика нет финансовой подушки, решение направлять все свободные деньги на выплаты может привести к трудностям. Более того, на поздних этапах кредита досрочные платежи практически не снижают общую переплату.