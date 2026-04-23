В Госдуме предложили ввести почасовой МРОТ

В Госдуму внесут межфракционный законопроект о введении минимального почасового размера оплаты труда. Предполагается, что показатель будут устанавливать ежегодно одновременно с МРОТ. Об этом стало известно в четверг, 23 апреля.

В проекте сказано, что почасовой минимум не может быть ниже стоимости часа, рассчитанной из МРОТ. На него планируют распространить действующие государственные гарантии. Расчет предлагается вести исходя из среднемесячного количества рабочих часов.

В пояснительной записке говорится, что работодатели сокращают расходы, переводя сотрудников на частичную занятость. В результате оплата труда рассчитывается от МРОТ и часто оказывается ниже прожиточного минимума.

— Это необходимо для защиты прав граждан, работающих в условиях неполной занятости. Считаю, что ежегодное установление такого минимума позволит гарантировать достойную оплату труда и обеспечить социальную защищенность этой категории работников, — цитирует председателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова ТАСС.

В начале апреля лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с предложением увеличить МРОТ до 60 тысяч рублей.