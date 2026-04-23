В России впервые провели онлайн-выплату наследства

В Москве осуществили первую в России выдачу наследства с банковского счета без необходимости личного визита в отделение банка, сообщает агентство «Интерфакс».

По информации Федеральной нотариальной палаты, весь процесс от подачи запроса до поступления денежных средств был выполнен в течение 20 минут.

Сейчас этот сервис предоставляется клиентам «Сбера». Чтобы воспользоваться им, в мобильном приложении необходимо активировать опцию «Получить наследство» и дать согласие на передачу данных.

Уточним, что сервис был запущен в рамках инициативы «Цифровое наследство». В реализации проекта принимают участие Федеральная нотариальная палата, «Сбер», аналитический центр при российском правительстве, Банк России и Минцифры РФ.