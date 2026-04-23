Россиян предупредили о подорожании товаров из Китая

Из-за обострения ситуации в Персидском заливе стоимость некоторых китайских товаров в России может незначительно вырасти, заявили РИА Новости экономисты.

Причина — сокращение поставок иранской нефти в Китай, что приводит к дефициту энергии и росту издержек производителей. Однако, по мнению экспертов, повышение цен будет носить краткосрочный характер — до тех пор, пока КНР не компенсирует выпадающие объемы сырья из других источников.

Как только баланс восстановится, цены, вероятно, вернутся к прежнему уровню. Таким образом, резкого и длительного скачка стоимости китайских товаров в России не ожидается.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Узбекистаном по итогам 2026 года может вырасти на 22%, достигнув $14 млрд. Такой прогноз 20 апреля озвучил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия».

По его словам, положительная динамика сохраняется и в текущем году. Для сравнения: по итогам прошлого года рост двусторонней торговли превысил 12%, а объем составил $11,5 млрд. Мантуров отметил, что уверенность придает активная реализация совместных проектов в промышленности, энергетике, транспорте, логистике и агропромышленности.