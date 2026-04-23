Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал идею ввести в России минимальный почасовой размер оплаты труда и назвал условие, при котором работники с неполной или частичной занятостью выиграют в случае реализации инициативы.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут межфракционный законопроект о введении минимального почасового размера оплаты труда. Предполагается, что показатель будут устанавливать ежегодно одновременно с МРОТ. В проекте сказано, что почасовой минимум не может быть ниже стоимости часа, рассчитанной из МРОТ. На него планируют распространить действующие государственные гарантии. Расчет предлагается вести исходя из среднемесячного количества рабочих часов. В пояснительной записке говорится, что работодатели сокращают расходы, переводя сотрудников на частичную занятость. В результате оплата труда рассчитывается от МРОТ и часто оказывается ниже прожиточного минимума.

Беляев обратил внимание на зарубежный опыт введения минимальной почасовой оплаты труда. По его словам, в западных странах одновременно с установлением такого норматива ввели специальное ограничение — оно было призвано защитить работников от манипуляций со стороны работодателей.

На Западе при введении минимальной почасовой оплаты труда действовали дополнительные ограничения — они помогали закрыть распространённые лазейки. Суть была в следующем: если человек выходил на работу в течение дня, ему обязаны были засчитать этот день как полный рабочий день — независимо от фактического количества отработанных часов. Это правило ввели специально, чтобы пресечь практику, когда работодатель вместо положенных восьми часов нанимал сотрудника на пять‑шесть часов, но при этом требовал выполнять тот же объём работы, что и за полный день. В результате работник получал оплату только за фактически отработанные часы, хотя нагрузка оставалась прежней. Такое ограничение не позволяло предпринимателям искусственно сокращать расходы на оплату труда за счёт неполного графика при полной фактической загрузке. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

Говоря о перспективах российских работников с неполной или частичной занятостью, Беляев назвал ключевое условие, при котором введение почасового МРОТ действительно принесёт им выгоду. Экономист подчеркнул, что простой арифметический пересчёт из текущего МРОТ не решит проблему, а лишь формально зафиксирует низкий уровень дохода.

«Работники с неполной занятостью выиграют от введения почасового МРОТ только в том случае, если установленный минимум будет выше, чем получается при простом арифметическом пересчёте из текущего МРОТ. Поясню, почему это важно. Если просто взять МРОТ, разделить его на среднемесячное количество рабочих часов и получить таким образом минимальную почасовую ставку, это будет несправедливо. Дело в том, что работник несёт постоянные расходы, связанные с выходом на работу: оплата транспорта, затраты на соответствующую одежду, питание вне дома и так далее. Эти издержки не зависят от длительности рабочего дня — они остаются примерно на том же уровне, даже если человек выходит на работу всего на несколько часов. При неполной занятости общий объём заработка снижается, а постоянные расходы сохраняются. В результате сотрудник оказывается в минусе: его доход падает, а затраты остаются прежними. Чтобы компенсировать эту диспропорцию и обеспечить реальную защиту интересов работника, минимальная почасовая оплата должна быть установлена на более высоком уровне — таком, который учитывает не только время, проведённое на работе, но и сопутствующие расходы», — отметил специалист.

