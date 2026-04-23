Россияне массово потеряли доступ к турецкого приложению Ишбанка

Российские клиенты крупнейшего частного банка Турции İş Bankası на этой неделе столкнулись с массовой блокировкой доступа к мобильному приложению, при этом банковские карты продолжают работать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на клиентов банка.

По их словам, система требует личного визита в отделение с актуальными документами — например, видом на жительство или разрешением на работу. Один из клиентов рассказал, что обнаружил блокировку утром у себя и супруги, при том что в приложение не заходил около недели. Он отметил, что рассчитывает решить вопрос после получения новой карты с обновленным ВНЖ, а также рассматривает вариант дистанционного обращения через менеджера.

Другая клиентка, проживающая за пределами Турции, сообщила агентству, что ей удалось восстановить доступ после обращения в банк с просьбой привязать счет к номеру российского загранпаспорта. Агентство также зафиксировало десятки похожих случаев: клиенты направляют письма с обновленными данными, и в части ситуаций доступ восстанавливают, однако иногда процесс затягивается на несколько дней.

Ситуация осложняется тем, что в Турции в четверг объявлен праздничный день, и отделения банков закрыты. При этом причины блокировок остаются неясными — некоторые российские клиенты продолжают пользоваться приложением без ограничений, передает «Радиоточка НСН».