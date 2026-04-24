ФНС разъяснила порядок блокировки счетов россиян за долги

Федеральная налоговая служба приостанавливает операции по банковским счетам граждан только на сумму имеющейся задолженности, оставляя остальные средства доступными для использования, заявили в ведомстве.

ФНС приостанавливает операции по счетам россиян во внесудебном порядке для взыскания задолженности, если налоги не уплачены в срок для добровольного погашения, указали в службе, передает РИА «Новости».

При этом плательщику доступна сумма денежных средств, превышающая долг.

«ФНС России не блокирует счета, а приостанавливает операции по счетам в банке только на сумму имеющегося долга, то есть в размере отрицательного сальдо единого налогового счета налогоплательщика. Сумма денежных средств, которая превышает сумму долга, доступна плательщику. Важно отметить, что процедура взыскания задолженности со счетов налогоплательщиков – физических лиц в банке инициируется в случае неуплаты налогов в срок», – разъяснили в налоговой службе.

Механизм внесудебного взыскания начинается с направления требования об уплате с указанием срока для добровольного погашения. Информация поступает в личный кабинет на сайте ФНС, портал госуслуг или по почте. Если требование игнорируется, ведомство выносит решение о взыскании и направляет его гражданину.

После этого у человека есть семь рабочих дней для погашения долга или заявления о несогласии. Если возражений не поступает, налоговая направляет в банк поручение на списание средств. Ограничения со счета снимаются только после полного погашения просроченной задолженности.

Для индивидуальных предпринимателей долг взыскивается без разделения на личные и бизнес-счета. Если средства уже списаны, а гражданин не согласен с решением, он может обратиться в налоговую для разъяснений, подать жалобу или оспорить действия в суде. В случае признания взыскания незаконным деньги вернут налогоплательщику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году начал работать закон о внесудебном взыскании налоговых долгов с граждан. Новый порядок позволяет списывать задолженности по транспортному и имущественному налогам.