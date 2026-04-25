Работающим пенсионерам рассказали, как добиться перерасчета пенсии

Экономист Гукасова: работающим пенсионерам пересчитают пенсии после увольнения

Работающие пенсионеры смогут получить автоматический перерасчет пенсии после увольнения, если их стаж пришелся на период заморозки индексации с 2016 по 2024 годы. Об этом сообщила РИА Новости директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии РАНХиГС Нина Гукасова.

По ее словам, после прекращения трудовой деятельности Социальный фонд России автоматически пересчитывает выплаты с учетом всех пропущенных индексаций за время работы.

Эксперт уточнила, что для тех, кто оформил пенсию до 2016 года и продолжал работать, прибавка может достигать 119,5%.

Она также напомнила, что с 1 января 2025 года в России возобновили ежегодную индексацию пенсий для работающих пенсионеров. В январе 2026 года страховые пенсии были проиндексированы на 7,6%.

До этого сенатор Игорь Мурог напомнил, что россияне могут столкнуться с приостановкой выплаты страховой пенсии – это может произойти по одной из причин, предусмотренных федеральным законодательством.