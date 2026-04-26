Оскандалившаяся на концерте Слава бросила пить

Страховые пенсии в текущем, 2026 году, подняли один раз – с 1 января. А вот на следующий год власти обещают порадовать россиян двойной индексацией пенсий. В Госдуме заявили, что повышение страховых выплат пенсионерам планируется дважды: с 1 февраля по уровню фактической годовой инфляции в 2026 году. А затем с 1 апреля – исходя из возможностей Социального фонда от его инвестиционной деятельности. Но есть ли повод радоваться? Ведь именно по такой схеме ожидалась индексация в нынешнем году. Но, как известно, размер выплат пересчитали один раз с 1 января – правда, на процент, превышающий размер официальной годовой инфляции. Так каких же выплат и индексаций ждать многомиллионной армии российских пенсионеров в 2027 году?

В Госдуме подчеркивают, что с будущего года власти вернутся к букве закона и пенсии проиндексируют дважды. Да, на этот счет есть закон о двойной индексации. Ведь в 2025 году повышение выплат состоялось с 1 января, а 1 февраля Соцфонд провел доиндексацию. А в 2026 году россиянам страховые пенсии увеличили с 1 января на 7,6 %, что оказалось выше годовой официальной инфляции, – и больше к этому вопросу не возвращались.

Но это происходило не по правилам, принимались специальные законодательные решения. А в будущем нам обещают вернуться в законодательное русло: индексации с 1 февраля и с 1 апреля. Правда, глава профильного комитета Госдумы Ярослав Нилов оговаривается: «Если осенью, при планировании бюджета на 2027 год, не будет принято отдельных решений».

Некоторые эксперты уже анализируют: что лучше для кармана пенсионера: две индексации или одна? Казалось бы, спорить тут нечего: две прибавки лучше, чем одна. Но не так все просто. По мнению экономистов, населению сподручнее получить одну существенную индексацию – чисто психологически человек от таких денег получает больше позитивных моментов, он сразу может планировать будущий бюджет на месяцы вперед. А если индексацию разбить на два периода, по две маленькие части (но в сумме равные большой), народ этого не поймет.

В общественном пространстве даже появляются прогнозы по двойной индексации. Что с 1 февраля пенсии поднимут на 4 %, а с 1 апреля – еще на 3,6 %, в итоге на 7,6 %.

Неизвестно, откуда берутся эти цифры. Ведь инфляция в стране начинает сокращаться, и Центробанк планирует выйти по итогам года максимум на уровень 4,5 -5,5 %. Почему индексация должна быть на 2 % выше?

Вообще-то говоря, для пенсионеров индексация их выплат с 1 января более предпочтительная, чем с 1 февраля. В прошлом году, когда индексировали пенсии, увеличенные выплаты пришли еще в конце декабря, что дало возможность пожилым россиянам подготовиться к Новому году и порадовать подарками не только себя, но и детей, и внуков.

- Действительно, в России есть закон, предусматривающий вторую индексацию страховых пенсий в апреле, - говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Он добавляет пенсионерам проценты от результатов инвестиционной деятельности Социального фонда за предыдущий год. Однако в последние пару лет эта опция не сильно работает. С учетом того, что в 2026 год мы вошли со снижением темпов экономического роста, замедлением роста зарплат и увеличением неформальной занятости, надеяться на то, что в апреле 2027 года произойдет вторая индексация страховых пенсий, сложно. Большим доходам просто неоткуда взяться. Ведь в нынешнем году макроэкономические показатели будут примерно такими же, как и год назад.

Как подсказывает практика, доходы Социального фонда от инвестиционной деятельности, скорее всего, пойдут на покрытие расходов по выплате страховых пенсий.

- Значит, если исходить из реальной экономической ситуации, то никакой второй индексации в апреле ждать пожилым россиянам не приходится?

- Выражаю свое частное мнение: скорее всего, инвестиционные доходы Социального фонда будут направлены на компенсацию выпадающих доходов из-за льгот по уплате страховых взносов, которые сегодня имеют некоторые категории населения и отдельные отрасли экономики.

- Часть экспертов уже заранее прогнозируют, что двухэтапная индексация в 2027 году в итоге даст прибавку к пенсии на 7,6 %. Так может быть?

- Сегодня этого не знает никто. Как можно прогнозировать ситуацию с ценами на 7-8 месяцев вперед? Мы должны четко придерживаться законодательных норм. И не допускать на этот счет никаких спекуляций.