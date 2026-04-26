Россиянам разъяснили смысл изменений требований ЦБ к доходам заёмщиков

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT отметил, что Банк России продолжает борьбу с чрезмерной долговой нагрузкой граждан.

По его словам, недавно вступило в силу указание Центробанка №7286-У, которое кардинально меняет подход к оценке платёжеспособности заёмщиков.

«Раньше при выдаче кредита, особенно потребительского, банки учитывали не только официальную зарплату. В расчёт шли любые поступления на счета: денежные подарки, неофициальные вознаграждения за услуги, выручка от продажи имущества. Это порождало практику, когда человек брал на себя обязательства, явно превышающие его реальные финансовые возможности», — напомнил юрист.

Новый документ, пояснил он, существенно изменил «правила игры».

«С 1 апреля для расчёта максимальной суммы кредита принимаются во внимание исключительно официальные доходы. В этот перечень входят заработная плата, пенсия, стипендия, проценты по банковским вкладам — то есть те поступления, которые подтверждены работодателем, налоговыми и иными государственными органами. Ключевое требование: доля ежемесячных выплат по всем кредитным обязательствам не должна превышать 50% суммы легальных доходов», — отметил Хаминский.

Специалист также разъяснил, что подобные изменения будут значить на практике.

«Первое — системное снижение уровня закредитованности населения. Граждане перестанут брать на себя неподъёмные долги, ориентируясь на непостоянные серые доходы. Второе — сокращение числа просроченных кредитов. Когда выплаты бьют по карману, но остаются в рамках 50% от официальной зарплаты, шанс справиться с обязательствами даже при потере приработка становится гораздо выше», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что в России с 1 апреля ужесточили требования к заёмщикам по кредитам.