Россиянам обозначили способ списать задолженность по ЖКХ

Юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков рассказал, как списать задолженность по ЖКХ в России. Его слова приводит РИА Новости.

Курбаков назвал способ списать задолженность по ЖКХ и напомнил, что это возможно через банкротство или по истечении срока исковой давности. Он добавил, что инициировать процедуру банкротства необходимо, если долг превышает 500 тысяч рублей при условии, что россиянин не может погасить его более трех месяцев.

Специалист добавил, что в России появилась возможность внесудебного банкротства через МФЦ при долге от 25 тысяч до одного миллиона рублей. Этим правом могут воспользоваться пенсионеры и получатели пособий, если взыскание длится более года, а также россияне, у которых исполнительное производство завершено из-за отсутствия имущества или длится более семи лет.