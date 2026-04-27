Российские дачники пожаловались на удар по бюджету

Зима ударила и по бюджету российских дачников: у 66 процентов опрошенных выросли расходы на отопление. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ассоциации производителей минеральной изоляции РОСИЗОЛ.

При этом, 23 процента владельцев частных домов признались, что расходы на отопление этой зимой ощутимо ударили по их бюджету. Еще 19 процентов отмечают, что платить за тепло для них стало слишком дорого, а у 24 процентов расходы выросли заметно, но не критично.

Только 4 процентам респондентов удалось сэкономить на тепле, еще 14 процентов почти не заметили изменений, а для 16 процентов расходы оказались в пределах ожидаемого.

По данным опроса, половина владельцев частных домов были полностью довольны микроклиматом и температурой воздуха дома, остальные же столкнулись с различными проблемами — от сквозняков до холодных стен и постоянных перепадов температуры. Чаще всего дачники жаловались на холодные стены (24 процента опрошенных), постоянные перепады температуры внутри помещения (7 процентов) и сквозняк (9 процентов). Действительно очень теплый и комфортный микроклимат в своем доме был у половины респондентов.

