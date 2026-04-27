В Госдуме назвали главную проблему в борьбе с инфляцией

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов заявил Life.ru, что главная проблема борьбы с инфляцией кроется не в ключевой ставке, а в ежемесячных квитанциях за жилье. Холодная и горячая вода, свет, тепло, газ, вывоз мусора, взносы на капремонт и содержание дома формируют заметную часть обязательных расходов любой семьи.

По словам депутата, решения по коммунальной нагрузке принимаются через тарифное и жилищное регулирование, в котором участвуют правительство, регионы и антимонопольный контроль. Чтобы исправить ситуацию, Гаврилов предлагает встроить тарифы ЖКХ в единую антиинфляционную политику государства. До принятия любого решения о повышении коммунальной нагрузки необходимо анализировать, как это скажется на росте цен и на бюджете конкретной семьи.

Депутат также предлагает запретить дробный пересмотр тарифов в течение года и ввести адресные компенсации для тех, чьи расходы на жилье превышают допустимую долю дохода. Сейчас федеральный порог для получения субсидии — 22% совокупного дохода семьи. Если коммуналка съедает больше, государство обязано помогать.

«Без такой увязки борьба с инфляцией будет неполной», заявил Гаврилов, отметив, что «часть ценового давления продолжит возникать через решения по обязательным платежам, которые люди не могут сократить по своему усмотрению». По его мнению, государство должно взглянуть на проблему шире банковской ставки и включить в борьбу с инфляцией весь блок обязательных платежей за жилье.