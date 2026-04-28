Кто из россиян заплатит повышенный налог в 2026 году

В 2026 году в России вводится повышение ставки НДФЛ до 15%, которое затронет преимущественно работников с доходами свыше 2,4 миллиона рублей в год, что примерно соответствует более 200 тысячам рублей в месяц.

Однако, значительное расширение круга налогоплательщиков, платящих более высокий налог, маловероятно, сообщает ИА DEITA.RU.

Доктор экономических наук и профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько в беседе с изданием «Газета.ру» объяснил, что текущий уровень прогрессивной шкалы НДФЛ охватывает около 7,8% работающих россиян, то есть примерно 2 миллиона 115 тысяч человек. Для большинства представителей средней категории доходов изменения не повлияют, поскольку они продолжают платить стандартную ставку в 13%.

Экономист подчеркнул, что в ближайшие годы прирост налогоплательщиков на ставке 15% будет ограниченным и в основном коснется высокооплачиваемых профессионалов, а также жителей крупных городов и северных регионов, где сосредоточена значительная часть квалифицированных специалистов.

В числе таких категорий — специалистами IT и телекоммуникационной отрасли, работники финансового сектора, страховые компании, топ-менеджеры и руководители высшего звена, а также высококвалифицированные инженеры и рабочие промышленности и строительства. Не исключено, что также подчинятся новым условиям специалисты в логистике и торговле, отметил эксперт.

Шедько отметил, что увеличение группы налогоплательщиков с повышенной ставкой не затронет всех россиян, а преимущественно касается тех, кто зарабатывает значительно больше среднего уровня. При этом, повышенная ставка может накладываться не только на основную зарплату, но и на доходы из дополнительных источников, таких как премии, бонусы, дивиденды, доходы от аренды имущества или прибыль от собственного бизнеса.

Например, при годовом доходе 2,7 миллиона рублей по нынешним правилам весь доход облагался бы по ставке 13%, что привело бы к уплате налогов в 351 тысячу рублей. Согласно новым правилам, доходы до 2,4 миллиона рублей останутся пониженной ставкой, а только превышающая эта сумма часть — по повышенной. В итоге налоговая нагрузка возрастет незначительно — на 6 тысяч рублей в год или 500 рублей в месяц, что, по мнению эксперта, не значительно скажется на бюджете среднестатистического гражданина.

Шедько также объяснил, что повышение ставки коснется тех, кто зарабатывает значительно больше, и в большинстве случаев речь идет о доходах, превышающих порог более чем на миллион рублей. Такие изменения скорее повлияют на налоговую нагрузку высоких доходов, а не на средний уровень доходов населения.