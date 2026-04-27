Банк России объяснил рост интереса россиян к ломбардам

Стремительный рост популярности ломбардов у россиян объясняется ужесточением контроля за микрофинансовыми организациями (МФО) и повышением мировых цен на золото. Об этом в интервью журналу «Эксперт» рассказала директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

За три квартала 2025 года (последние данные) ломбарды выдали населению 288 миллиардов рублей, что на 38 процентов больше, чем годом ранее. При этом цены на золото за этот период выросли меньше — на 30 процентов.

По словам Даниловой, в качестве обеспечения по займу чаще всего выступают изделия из золота, а это значит, что ломбард готов увеличивать сумму долга. Оставшийся рост обеспечили граждане, которые не могут больше воспользоваться услугами МФО.

За весь 2024 год ломбарды выдали займы на 302 миллиарда рублей, или на четверть больше, чем в 2023-м, а их прибыль выросла на 73 процента, до 8,8 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что отдельные МФО из-за снижения доходов начали навязывать клиентам дополнительные услуги при выдаче займов, в том числе гороскопы и расклады таро.