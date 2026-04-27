В правительстве предложили значительно поднять пошлины для иностранцев

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела пакет инициатив, касающихся иностранцев. Один из законопроектов предполагает резкое повышение пошлины за оформление важных документов. Например, пошлина при получении гражданства вырастет почти в двенадцать раз и составит 50 тысяч рублей. А пошлина за оформление вида на жительство повышается в пять раз - с 6 тысяч до 30 тысяч рублей. И так далее.

По оценкам разработчиков проекта, ожидаемый объем доходов бюджета от повышения пошлин составит около 15,8 млрд рублей ежегодно. Но главное, инициатива направлена на укрепление безопасности. Органы МВД, когда оформляют документы, проводят большую работу. Как пояснил в беседе с "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, эта работа включает проверки, направленные на недопущение нахождения в нашей стране лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности и общественному порядку.

"При этом в ходе исполнения государственных функций в сфере миграции органы внутренних дел несут финансовые затраты, в том числе связанные с проведением проверочных мероприятий, созданием банка данных учета иностранных граждан и получаемых им статусов", - отметил председатель правления АЮР.

Появляются и новые пошлины. Например, иностранцу придется платить при утере документов

В каком-то смысле размеры пошлин приводятся к международным стандартам. Как показывает мировая практика, в иных государствах за оформление разрешительных документов для въезда или проживания иностранных граждан взимаются пошлины от 90 евро. Повышаются пошлины за визы и у нас. "Пошлина за выдачу визы для многократного пересечения границы повышается с 1920 до 6 тысяч рублей, - рассказывает Владимир Груздев. - Пошлина за однократные выездные и выездные-въездные визы повышается с 1200 до 2 тысяч рублей. Пошлина за приглашение на въезд возрастет до 8 тысяч рублей за каждого приглашенного. Сегодня она составляет 960 рублей".

Пошлина за оформление разрешения на временное проживание повышается почти в восемь раз: с 1920 до 15 тысяч рублей. Пошлина за разрешение на временное проживание в целях образования повышается с 1920 до 8 тысяч рублей. Также, по словам председателя правления АЮР, вводятся два новых вида пошлины. За замену вида на жительство в связи с утратой будет взиматься пошлина в 6 тысяч рублей. Пошлина за выдачу дубликата разрешения на временное проживание (в связи с порчей, хищением, заменой документа, удостоверяющего личность) составит 5 тысяч рублей. При этом иностранные граждане, заключившие контракт с Вооруженными силами России и отслужившие в СВО, освобождаются от пошлин, связанных с оформлением вида на жительство или получением гражданства.