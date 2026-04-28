Названа главная причина роста налоговой нагрузки в России

Налоговая нагрузка на труд в странах Организации экономического сотрудничества и развития достигла 35,1%, обновив десятилетний максимум, сообщает РБК.

Под этим показателем понимается разница между тем, что компания тратит на сотрудника, и суммой, которую тот получает на руки. Рост зафиксирован в 24 из 38 государств — членов организации.

Ключевая причина сложившейся динамики — так называемая «холодная прогрессия», поясняется в материале. Из-за инфляции номинальные заработки растут, и при прогрессивной шкале налогообложения люди автоматически попадают под более высокие ставки, хотя их реальная покупательная способность не меняется. Лишь 17 стран ОЭСР защищены от этого эффекта за счет регулярной индексации налоговых шкал с поправкой на инфляцию.

В России, как отмечает РБК, пятиступенчатая шкала НДФЛ также содержит механизм «холодной прогрессии». По оценкам экономистов, это грозит не только застоем в реальных доходах граждан, но и падением производительности всей экономики — в том числе из-за ухода трудовых отношений в теневой сектор.